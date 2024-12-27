Ціна QuiverX (QRX)
Поточна ціна QuiverX (QRX) сьогодні становить 0.00648167 USD з ринковою капіталізацією $ 590.47K USD. Ціна QRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QuiverX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 251.61 USD
- зміна ціни QuiverX протягом дня — +0.20%
- циркуляційна пропозиція – 91.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QuiverX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни QuiverX до USD становила $ -0.0000613243.
За останні 60 днів зміна ціни QuiverX до USD становила $ +0.0020327631.
За останні 90 днів зміна ціни QuiverX до USD становила $ +0.001151317338502151.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.20%
|30 днів
|$ -0.0000613243
|-0.94%
|60 днів
|$ +0.0020327631
|+31.36%
|90 днів
|$ +0.001151317338502151
|+21.60%
Останній аналіз цін QuiverX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.20%
-1.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
QuiverX is a utility token for the QuiverX Capital platform which is focused on tokenizing non-crypto related small and medium businesses.
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