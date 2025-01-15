Сьогоднішня ціна QuipuSwap Governance (QUIPU)

Поточна ціна QuipuSwap Governance (QUIPU) сьогодні становить 0.053939 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QUIPU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності QuipuSwap Governance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.76 USD

- зміна ціни QuipuSwap Governance протягом дня — +4.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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