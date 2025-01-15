Ціна QuipuSwap Governance (QUIPU)
Поточна ціна QuipuSwap Governance (QUIPU) сьогодні становить 0.053939 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QUIPU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QuipuSwap Governance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.76 USD
- зміна ціни QuipuSwap Governance протягом дня — +4.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін QUIPU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни QUIPU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QuipuSwap Governance до USD становила $ +0.00247322.
За останні 30 днів зміна ціни QuipuSwap Governance до USD становила $ -0.0214729325.
За останні 60 днів зміна ціни QuipuSwap Governance до USD становила $ -0.0050589657.
За останні 90 днів зміна ціни QuipuSwap Governance до USD становила $ -0.00545176525876116.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00247322
|+4.81%
|30 днів
|$ -0.0214729325
|-39.80%
|60 днів
|$ -0.0050589657
|-9.37%
|90 днів
|$ -0.00545176525876116
|-9.17%
Останній аналіз цін QuipuSwap Governance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+4.81%
-9.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
QuipuSwap Governance Token. QUIPU token is used in QuipuSwap AMM governance and as a means of payment for future services.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 QUIPU до AUD
A$0.08684179
|1 QUIPU до GBP
￡0.04369059
|1 QUIPU до EUR
€0.05232083
|1 QUIPU до USD
$0.053939
|1 QUIPU до MYR
RM0.2427255
|1 QUIPU до TRY
₺1.91321633
|1 QUIPU до JPY
¥8.52505895
|1 QUIPU до RUB
₽5.57513504
|1 QUIPU до INR
₹4.66626289
|1 QUIPU до IDR
Rp884.24576016
|1 QUIPU до PHP
₱3.16783747
|1 QUIPU до EGP
￡E.2.72122255
|1 QUIPU до BRL
R$0.32579156
|1 QUIPU до CAD
C$0.07713277
|1 QUIPU до BDT
৳6.56060057
|1 QUIPU до NGN
₦83.75593981
|1 QUIPU до UAH
₴2.28215909
|1 QUIPU до VES
Bs2.858767
|1 QUIPU до PKR
Rs15.0327993
|1 QUIPU до KZT
₸28.62974242
|1 QUIPU до THB
฿1.87060452
|1 QUIPU до TWD
NT$1.77890822
|1 QUIPU до CHF
Fr0.04908449
|1 QUIPU до HKD
HK$0.41964542
|1 QUIPU до MAD
.د.م0.54316573