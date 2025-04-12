Сьогоднішня ціна Quint (QUINT)

Поточна ціна Quint (QUINT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.82K USD. Ціна QUINT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quint:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Quint протягом дня — +3.02%

- циркуляційна пропозиція – 183.78M USD

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