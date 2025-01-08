Ціна Quilson (QUIL)
Поточна ціна Quilson (QUIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.54K USD. Ціна QUIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quilson:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 292.62 USD
- зміна ціни Quilson протягом дня — -11.55%
- циркуляційна пропозиція – 972.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quilson до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Quilson до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Quilson до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Quilson до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.55%
|30 днів
|$ 0
|-22.20%
|60 днів
|$ 0
|-35.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Quilson: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
-11.55%
+5.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Quilson said during a speech in his home country: "I would never claim to be the happiest animal in the world, but it's possible - long live the internet.." His words and his smile touched people's hearts. Quilson's Crypto Memecoin was not only used for financial transactions, but also for charitable causes and community projects. Quilson wanted to make the world a little bit better.
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