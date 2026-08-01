Сьогоднішня ціна Quill

Поточна ціна Quill (QUILL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації QUILL до USD становить $ 0 за QUILL.

Quill наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 84 428, з циркуляційною пропозицією у 1,00B QUILL. Протягом останніх 24 годин QUILL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00163528, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці QUILL змінився на +1,15% за останню годину та на -7,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Quill (QUILL)

Ринкова капіталізація $ 84,43K$ 84,43K $ 84,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 84,43K$ 84,43K $ 84,43K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Quill — $ 84,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QUILL — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 84,43K.