Ціна Quidd (QUIDD)
Поточна ціна Quidd (QUIDD) сьогодні становить 0.00286252 USD з ринковою капіталізацією $ 789.73K USD. Ціна QUIDD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quidd:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.13 USD
- зміна ціни Quidd протягом дня — +2.49%
- циркуляційна пропозиція – 275.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quidd до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Quidd до USD становила $ -0.0017318649.
За останні 60 днів зміна ціни Quidd до USD становила $ -0.0003082693.
За останні 90 днів зміна ціни Quidd до USD становила $ -0.006084850607661103.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.49%
|30 днів
|$ -0.0017318649
|-60.50%
|60 днів
|$ -0.0003082693
|-10.76%
|90 днів
|$ -0.006084850607661103
|-68.00%
Останній аналіз цін Quidd: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
+2.49%
+17.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Quidd is the original digital collectibles and NFT marketplace. For over five years, Quidd has facilitated the issuance, sale, and exchange of limited-edition, officially licensed digital collectibles, featuring more than 325 of the world’s most popular brands, including Marvel, Disney, Game of Thrones, Rick and Morty, and more. Originally backed by Sequoia Capital and now part of the Animoca Brands family, Quidd serves over 7,000,000 mainstream digital collectors, stores over 2.1B pieces of individually-serialized digital artwork, and facilitates over 6 transactions-per-second in its aftermarket.
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