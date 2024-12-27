Сьогоднішня ціна Quidd (QUIDD)

Поточна ціна Quidd (QUIDD) сьогодні становить 0.00286252 USD з ринковою капіталізацією $ 789.73K USD. Ціна QUIDD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quidd:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.13 USD

- зміна ціни Quidd протягом дня — +2.49%

- циркуляційна пропозиція – 275.89M USD

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