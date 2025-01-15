Ціна Quidax (QDX)
Поточна ціна Quidax (QDX) сьогодні становить 0.099237 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quidax:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.41K USD
- зміна ціни Quidax протягом дня — +3.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quidax до USD становила $ +0.00333702.
За останні 30 днів зміна ціни Quidax до USD становила $ +0.2004576781.
За останні 60 днів зміна ціни Quidax до USD становила $ +0.2347137050.
За останні 90 днів зміна ціни Quidax до USD становила $ +0.07130713886101233.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00333702
|+3.48%
|30 днів
|$ +0.2004576781
|+202.00%
|60 днів
|$ +0.2347137050
|+236.52%
|90 днів
|$ +0.07130713886101233
|+255.31%
Останній аналіз цін Quidax: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.66%
+3.48%
+82.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Quidax aims to be the home of BEP20, giving anyone access to tokens on the Binance Smart Chain (BSC), as well as popular cryptocurrencies.
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