Сьогоднішня ціна Quidax (QDX)

Поточна ціна Quidax (QDX) сьогодні становить 0.099237 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quidax:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.41K USD

- зміна ціни Quidax протягом дня — +3.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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