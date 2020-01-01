Токеноміка Quicksilver (QCK) Дізнайтеся ключову інформацію про Quicksilver (QCK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Quicksilver (QCK) Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol. Офіційний вебсайт: https://quicksilver.zone Купити QCK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Quicksilver (QCK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Quicksilver (QCK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 319,64K $ 319,64K $ 319,64K Загальна пропозиція: $ 290,00M $ 290,00M $ 290,00M Циркуляційна пропозиція: $ 136,84M $ 136,84M $ 136,84M FDV (повністю розведена вартість): $ 677,40K $ 677,40K $ 677,40K Історичний максимум: $ 0,544806 $ 0,544806 $ 0,544806 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00233582 $ 0,00233582 $ 0,00233582 Дізнайтеся більше про ціну Quicksilver (QCK)

Токеноміка Quicksilver (QCK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Quicksilver (QCK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QCK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QCK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QCK, досліджуйте ціну токена QCK в реальному часі!

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