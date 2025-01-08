Сьогоднішня ціна Quicksilver (QCK)

Поточна ціна Quicksilver (QCK) сьогодні становить 0.00824868 USD з ринковою капіталізацією $ 1.03M USD. Ціна QCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quicksilver:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 512.89 USD

- зміна ціни Quicksilver протягом дня — -10.57%

- циркуляційна пропозиція – 125.76M USD

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