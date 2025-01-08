Ціна Quicksilver (QCK)
Поточна ціна Quicksilver (QCK) сьогодні становить 0.00824868 USD з ринковою капіталізацією $ 1.03M USD. Ціна QCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quicksilver:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 512.89 USD
- зміна ціни Quicksilver протягом дня — -10.57%
- циркуляційна пропозиція – 125.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quicksilver до USD становила $ -0.000975632360037449.
За останні 30 днів зміна ціни Quicksilver до USD становила $ -0.0021802053.
За останні 60 днів зміна ціни Quicksilver до USD становила $ -0.0008690281.
За останні 90 днів зміна ціни Quicksilver до USD становила $ -0.000939399923676366.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000975632360037449
|-10.57%
|30 днів
|$ -0.0021802053
|-26.43%
|60 днів
|$ -0.0008690281
|-10.53%
|90 днів
|$ -0.000939399923676366
|-10.22%
Останній аналіз цін Quicksilver: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-10.57%
+19.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol.
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