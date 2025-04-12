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Ціна Quick Sync (QS)

USD

Графік ціни Quick Sync (QS) в реальному часі

$0.00315919
$0.00315919$0.00315919
+3.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Quick Sync (QS)

Поточна ціна Quick Sync (QS) сьогодні становить 0.00315441 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quick Sync:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Quick Sync протягом дня — +3.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Quick Sync (QS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quick Sync до USD становила $ +0.00010166.
За останні 30 днів зміна ціни Quick Sync до USD становила $ +0.0017274833.
За останні 60 днів зміна ціни Quick Sync до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Quick Sync до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00010166+3.33%
30 днів$ +0.0017274833+54.76%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Quick Sync (QS)

Останній аналіз цін Quick Sync: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.00237399
$ 0.00237399$ 0.00237399

$ 0.00380325
$ 0.00380325$ 0.00380325

$ 0.00464968
$ 0.00464968$ 0.00464968

+0.36%

+3.33%

+148.08%

Ринкова інформація Quick Sync (QS)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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Що таке Quick Sync (QS)

Quick Sync offers a privacy-first, decentralized space to share, build, and monetize, without middlemen, centralized servers, or surveillance. With proprietary decentralized infrastructure, Zero-Knowledge encryption, and Web3 APIs, Quick Sync puts power back where it belongs: To people. QS Ecosystem consists of 3 main products: - QS Share: Share files & collaborate privately. No middlemen, no surveillance. - QS Build: Create your OWN privacy-first apps. No-code? No problem. - QS Marketplace: Monetize your creativity on your terms.

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 QS до AUD
A$0.0050155119
1 QS до GBP
0.0023973516
1 QS до EUR
0.0027758808
1 QS до USD
$0.00315441
1 QS до MYR
RM0.0139424922
1 QS до TRY
0.1200568446
1 QS до JPY
¥0.4526893791
1 QS до RUB
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1 QS до INR
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Rp52.5734789706
1 QS до KRW
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1 QS до PHP
0.1803691638
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￡E.0.1617581448
1 QS до BRL
R$0.0184848426
1 QS до CAD
C$0.0043530858
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Bs0.22396311
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NT$0.1021082517
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د.إ0.0115766847
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Fr0.0025550721
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HK$0.0244466775
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