Сьогоднішня ціна Querio (QRO)

Поточна ціна Querio (QRO) сьогодні становить 0.03072509 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Querio:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.23 USD

- зміна ціни Querio протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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