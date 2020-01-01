Токеноміка Queen Sherex (QSHX) Дізнайтеся ключову інформацію про Queen Sherex (QSHX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Queen Sherex (QSHX) Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture. In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner. Офіційний вебсайт: https://www.sherex.vip/ Купити QSHX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Queen Sherex (QSHX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Queen Sherex (QSHX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 874,69K $ 874,69K $ 874,69K Загальна пропозиція: $ 979,82M $ 979,82M $ 979,82M Циркуляційна пропозиція: $ 979,82M $ 979,82M $ 979,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 874,69K $ 874,69K $ 874,69K Історичний максимум: $ 0,0015431 $ 0,0015431 $ 0,0015431 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00088952 $ 0,00088952 $ 0,00088952 Дізнайтеся більше про ціну Queen Sherex (QSHX)

Токеноміка Queen Sherex (QSHX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Queen Sherex (QSHX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QSHX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QSHX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QSHX, досліджуйте ціну токена QSHX в реальному часі!

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