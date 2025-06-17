Ціна Queen Sherex (QSHX)
Поточна ціна Queen Sherex (QSHX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 719,49K USD. Ціна QSHX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Queen Sherex:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Queen Sherex протягом дня — -12,75%
- циркуляційна пропозиція – 979,83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Queen Sherex до USD становила $ -0,000103062550397137.
За останні 30 днів зміна ціни Queen Sherex до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Queen Sherex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Queen Sherex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000103062550397137
|-12,75%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Queen Sherex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5,51%
-12,75%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture. In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner.
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