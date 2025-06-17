Сьогоднішня ціна Queen Sherex (QSHX)

Поточна ціна Queen Sherex (QSHX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 719,49K USD. Ціна QSHX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Queen Sherex:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Queen Sherex протягом дня — -12,75%

- циркуляційна пропозиція – 979,83M USD

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