Токеноміка QUEEN POOIE (QUEEN2) Дізнайтеся ключову інформацію про QUEEN POOIE (QUEEN2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація QUEEN POOIE (QUEEN2) Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution. Офіційний вебсайт: https://queenpooie.com/ Whitepaper: https://queenpooie.com/wp-content/uploads/2025/01/Queen_Pooie_toilet_paper_aka_white_paper_docx_v5_1_03_2025_.pdf Купити QUEEN2 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни QUEEN POOIE (QUEEN2) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена QUEEN POOIE (QUEEN2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 730,29K $ 730,29K $ 730,29K Загальна пропозиція: $ 2,22B $ 2,22B $ 2,22B Циркуляційна пропозиція: $ 2,22B $ 2,22B $ 2,22B FDV (повністю розведена вартість): $ 730,29K $ 730,29K $ 730,29K Історичний максимум: $ 0,00369396 $ 0,00369396 $ 0,00369396 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00032863 $ 0,00032863 $ 0,00032863 Дізнайтеся більше про ціну QUEEN POOIE (QUEEN2)

Токеноміка QUEEN POOIE (QUEEN2): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки QUEEN POOIE (QUEEN2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QUEEN2, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QUEEN2, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QUEEN2, досліджуйте ціну токена QUEEN2 в реальному часі!

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