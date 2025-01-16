Ціна QUEEN POOIE (QUEEN2)
Поточна ціна QUEEN POOIE (QUEEN2) сьогодні становить 0.00315964 USD з ринковою капіталізацією $ 7.02M USD. Ціна QUEEN2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QUEEN POOIE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.29K USD
- зміна ціни QUEEN POOIE протягом дня — +21.07%
- циркуляційна пропозиція – 2.22B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QUEEN POOIE до USD становила $ +0.00054977.
За останні 30 днів зміна ціни QUEEN POOIE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни QUEEN POOIE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни QUEEN POOIE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00054977
|+21.07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін QUEEN POOIE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.80%
+21.07%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution.
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