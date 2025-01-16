Сьогоднішня ціна QUEEN POOIE (QUEEN2)

Поточна ціна QUEEN POOIE (QUEEN2) сьогодні становить 0.00315964 USD з ринковою капіталізацією $ 7.02M USD. Ціна QUEEN2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності QUEEN POOIE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.29K USD

- зміна ціни QUEEN POOIE протягом дня — +21.07%

- циркуляційна пропозиція – 2.22B USD

Отримуйте оновлення цін QUEEN2 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни QUEEN2.