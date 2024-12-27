Ціна QUEEN (QUEEN)
Поточна ціна QUEEN (QUEEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.83K USD. Ціна QUEEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QUEEN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 662.67 USD
- зміна ціни QUEEN протягом дня — +2.50%
- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QUEEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни QUEEN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни QUEEN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни QUEEN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін QUEEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.56%
+2.50%
-5.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$QUEEN Coin is TikTok's newest viral memecoin! Over 10k+ TikToks in just 2 days, and it's only getting bigger. Fresh content drops nonstop as the QUEEN trend takes over. The 'Queen Never Cry' or 'Queen Don’t Cry' meme originates from the Korean webcomic The Ki Sisters. In a scene from Chapter 34, a mother whispers 'Queen never cry' to her newborn baby. The baby, initially crying, stops immediately, crosses her arms, and adopts a composed expression, leaving the medical staff stunned. The meme went viral on platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and TikTok, where users remixed the scene into various edits and paired it with popular soundtracks. The catchphrase 'Queen never cry' has become a symbol of female / human emotional resilience and has transcended gender / race boundaries as a reminder that we are stronger than our circumstances. As of the time of the writing of this description, the meme has surpassed 12 million views on TikTok alone. The project is a "meme" coin, supported by a strong community of ~2,650 holders and over 800 members in the project's telegram channel. The project also has a TikTok account, where the team is actively producing fresh content daily. The meme itself has garnered much online media outlet coverage - an example of such is included by link here (https://tribune.com.pk/story/2512723/queen-never-cry-meme-goes-viral-origin-traced-to-korean-webcomic-scene-with-emotional-resilience)
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