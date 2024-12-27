Сьогоднішня ціна QUEEN (QUEEN)

Поточна ціна QUEEN (QUEEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.83K USD. Ціна QUEEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності QUEEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 662.67 USD

- зміна ціни QUEEN протягом дня — +2.50%

- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD

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