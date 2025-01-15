Ціна QUBY AI (QYAI)
Поточна ціна QUBY AI (QYAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QYAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QUBY AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.52 USD
- зміна ціни QUBY AI протягом дня — +2.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін QYAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни QYAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QUBY AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни QUBY AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни QUBY AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни QUBY AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.29%
|30 днів
|$ 0
|-74.17%
|60 днів
|$ 0
|-59.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін QUBY AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.29%
-75.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Quby AI online is an immersive online game that combines artificial intelligence, blockchain (QUBYCHAIN) technology, and strategic gameplay in the exciting realm of Web 3.0. QuBy Ai's project aims to address issues in the gaming industry, including player engagement, decentralization, and financial empowerment. We make money through token sales, fees from blockchain transactions, and a share of the revenue generated within the gaming ecosystem. In our project's revenue model, we anticipate generating income through various avenues: Token Sales: Revenue will be generated through the sale of our $QUBYAI tokens, particularly during presale phases and ongoing token offerings. Transaction Fees: We may charge fees for transactions within our gaming ecosystem, especially on the QuByChain blockchain. Advertisement and Sponsorships: As we mention revenue distribution to players from sponsors, this implies potential earnings from advertising partnerships and sponsorships within our gaming platform. NFT Sales: Revenue can be generated by selling exclusive NFTs to gamers and collectors within our ecosystem. Staking: If we offer staking for $QUBYAI tokens, we can earn revenue from users who stake their tokens for rewards. QuBy Ai is ready to launch its game in Web 2.0 and is actively working on a 3D version. The transition to 3D gaming can be a significant milestone, and it shows the company's commitment to evolving and expanding its gaming offerings. Success in both Web 2.0 and the upcoming 3D version could be instrumental in achieving their roadmap and goals. In our long-term vision, we aim to become a prominent player in the gaming and blockchain industry. We plan to achieve this through ongoing team expansion, regular game content updates, exchange listings, NFT integration, and the launch of a Web 3.0 Play-to-Earn version using our token, $QUBYAI, as well as the development of our QubyChain blockchain, as outlined in our roadmap.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 QYAI до AUD
A$--
|1 QYAI до GBP
￡--
|1 QYAI до EUR
€--
|1 QYAI до USD
$--
|1 QYAI до MYR
RM--
|1 QYAI до TRY
₺--
|1 QYAI до JPY
¥--
|1 QYAI до RUB
₽--
|1 QYAI до INR
₹--
|1 QYAI до IDR
Rp--
|1 QYAI до PHP
₱--
|1 QYAI до EGP
￡E.--
|1 QYAI до BRL
R$--
|1 QYAI до CAD
C$--
|1 QYAI до BDT
৳--
|1 QYAI до NGN
₦--
|1 QYAI до UAH
₴--
|1 QYAI до VES
Bs--
|1 QYAI до PKR
Rs--
|1 QYAI до KZT
₸--
|1 QYAI до THB
฿--
|1 QYAI до TWD
NT$--
|1 QYAI до CHF
Fr--
|1 QYAI до HKD
HK$--
|1 QYAI до MAD
.د.م--