Інформація щодо ціни Qubitcoin (QTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 2,27 $ 2,27 $ 2,27 Мін. за 24 год $ 2,52 $ 2,52 $ 2,52 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 2,27$ 2,27 $ 2,27 Макс. за 24 год $ 2,52$ 2,52 $ 2,52 Рекордний максимум $ 8,77$ 8,77 $ 8,77 Найнижча ціна $ 1,32$ 1,32 $ 1,32 Зміна ціни (за 1 год) -1,51% Зміна ціни (1 дн.) -2,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,17%

Актуальна ціна Qubitcoin (QTC) становить $2,27. За останні 24 години QTC торгувався між мінімумом у $ 2,27 і максимумом у $ 2,52, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QTC становить $ 8,77, тоді як його історичний мінімум — $ 1,32.

Що стосується короткострокових результатів, то QTC змінився на -1,51% за останню годину, -2,04% за 24 години та на -5,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Qubitcoin (QTC)

Ринкова капіталізація $ 5,23M$ 5,23M $ 5,23M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,23M$ 5,23M $ 5,23M Циркуляційне постачання 2,31M 2,31M 2,31M Загальна пропозиція 2 308 250,0 2 308 250,0 2 308 250,0

Поточна ринкова капіталізація Qubitcoin — $ 5,23M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QTC — 2,31M, зі загальною пропозицією 2308250.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,23M.