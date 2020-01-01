Токеноміка Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Дізнайтеся ключову інформацію про Qubit The Quantum Dog (QUBIT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Qubit the dog, a loyal companion on the Google blockchain frontier, spends its days fetching quantum insights and sniffing out the future of decentralized tech. When not pondering entanglement and superposition, Qubit enjoys chasing cosmic treats and wagging its tail at the edges of possibility. Qubit the dog is a mascot associated with Google's Quantum AI team, known for his appearances in interviews and promotional materials related to quantum computing. His presence adds a whimsical touch to complex topics, making quantum computing more approachable. Офіційний вебсайт: https://qubitsolana.com/ Купити QUBIT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Qubit The Quantum Dog (QUBIT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 33,74K $ 33,74K $ 33,74K Загальна пропозиція: $ 997,57M $ 997,57M $ 997,57M Циркуляційна пропозиція: $ 997,57M $ 997,57M $ 997,57M FDV (повністю розведена вартість): $ 33,74K $ 33,74K $ 33,74K Історичний максимум: $ 0,0035741 $ 0,0035741 $ 0,0035741 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

Токеноміка Qubit The Quantum Dog (QUBIT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Qubit The Quantum Dog (QUBIT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QUBIT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QUBIT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QUBIT, досліджуйте ціну токена QUBIT в реальному часі!

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