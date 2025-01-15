Сьогоднішня ціна Qubit The Quantum Dog (QUBIT)

Поточна ціна Qubit The Quantum Dog (QUBIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 259.26K USD. Ціна QUBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Qubit The Quantum Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.86K USD

- зміна ціни Qubit The Quantum Dog протягом дня — -24.65%

- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD

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