Токеноміка QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Дізнайтеся ключову інформацію про QUBI Tokenized RWA ($QBIT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem. Офіційний вебсайт: https://qubidao.com/ Whitepaper: https://qubi-whitepaper.gitbook.io/qubi Купити $QBIT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена QUBI Tokenized RWA ($QBIT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 166,23K $ 166,23K $ 166,23K Загальна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Циркуляційна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 166,23K $ 166,23K $ 166,23K Історичний максимум: $ 0,00136394 $ 0,00136394 $ 0,00136394 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00016607 $ 0,00016607 $ 0,00016607 Дізнайтеся більше про ціну QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Токеноміка QUBI Tokenized RWA ($QBIT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки QUBI Tokenized RWA ($QBIT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $QBIT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $QBIT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $QBIT, досліджуйте ціну токена $QBIT в реальному часі!

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