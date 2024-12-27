Сьогоднішня ціна QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Поточна ціна QUBI Tokenized RWA ($QBIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 337.55K USD. Ціна $QBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності QUBI Tokenized RWA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.02K USD

- зміна ціни QUBI Tokenized RWA протягом дня — +4.63%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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