Ціна QUBI Tokenized RWA ($QBIT)
Поточна ціна QUBI Tokenized RWA ($QBIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 337.55K USD. Ціна $QBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QUBI Tokenized RWA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.02K USD
- зміна ціни QUBI Tokenized RWA протягом дня — +4.63%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QUBI Tokenized RWA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни QUBI Tokenized RWA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни QUBI Tokenized RWA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни QUBI Tokenized RWA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.63%
|30 днів
|$ 0
|-8.35%
|60 днів
|$ 0
|-22.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін QUBI Tokenized RWA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
+4.63%
+5.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem.
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