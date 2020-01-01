Токеноміка QubeCV AI (QCV) Дізнайтеся ключову інформацію про QubeCV AI (QCV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація QubeCV AI (QCV) QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management. Офіційний вебсайт: https://qubecv.ai/ Купити QCV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни QubeCV AI (QCV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена QubeCV AI (QCV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 533,82K $ 533,82K $ 533,82K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 593,14K $ 593,14K $ 593,14K Історичний максимум: $ 0,00101983 $ 0,00101983 $ 0,00101983 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00059293 $ 0,00059293 $ 0,00059293 Дізнайтеся більше про ціну QubeCV AI (QCV)

Токеноміка QubeCV AI (QCV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки QubeCV AI (QCV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QCV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QCV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QCV, досліджуйте ціну токена QCV в реальному часі!

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