Ціна QubeCV AI (QCV)
Поточна ціна QubeCV AI (QCV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 387.60K USD. Ціна QCV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QubeCV AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни QubeCV AI протягом дня — +1.40%
- циркуляційна пропозиція – 900.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QubeCV AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни QubeCV AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни QubeCV AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни QubeCV AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.40%
|30 днів
|$ 0
|-8.47%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін QubeCV AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
+1.40%
-7.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management.
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