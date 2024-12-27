Сьогоднішня ціна Quasar (QUASAR)

Поточна ціна Quasar (QUASAR) сьогодні становить 0.00207242 USD з ринковою капіталізацією $ 2.09M USD. Ціна QUASAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quasar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.04K USD

- зміна ціни Quasar протягом дня — -11.53%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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