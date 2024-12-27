Ціна Quasar (QUASAR)
Поточна ціна Quasar (QUASAR) сьогодні становить 0.00207242 USD з ринковою капіталізацією $ 2.09M USD. Ціна QUASAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quasar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.04K USD
- зміна ціни Quasar протягом дня — -11.53%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quasar до USD становила $ -0.000270257191827567.
За останні 30 днів зміна ціни Quasar до USD становила $ -0.0018788468.
За останні 60 днів зміна ціни Quasar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Quasar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000270257191827567
|-11.53%
|30 днів
|$ -0.0018788468
|-90.65%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Quasar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.93%
-11.53%
-40.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Quasar is a decentralized, text-based virtual universe that integrates advanced AI interactions, blockchain technology (powered by Solana), and classic multi-user dimension (MUD) gameplay. Designed as an agentive and immersive experience, the platform allows users to interact, collaborate, and create value in a persistent, autonomous digital world where human users and AI agents coexist. Quasar leverages AI to enable dynamic interactions and blockchain technology for decentralized governance and in-world transactions. The project is currently in its early stages of development, with plans to launch an experimental beta to explore the intersection of AI, Web3, and gaming. Focused on innovation and community-driven design, Quasar aims to be a playground for decentralized AI applications and interactive storytelling.
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