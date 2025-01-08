Ціна Quasacoin (QUA)
Поточна ціна Quasacoin (QUA) сьогодні становить 0.00135109 USD з ринковою капіталізацією $ 108.37K USD. Ціна QUA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quasacoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.97K USD
- зміна ціни Quasacoin протягом дня — +0.15%
- циркуляційна пропозиція – 80.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quasacoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Quasacoin до USD становила $ -0.0002105273.
За останні 60 днів зміна ціни Quasacoin до USD становила $ +0.0000799754.
За останні 90 днів зміна ціни Quasacoin до USD становила $ -0.0004590095865420462.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.15%
|30 днів
|$ -0.0002105273
|-15.58%
|60 днів
|$ +0.0000799754
|+5.92%
|90 днів
|$ -0.0004590095865420462
|-25.35%
Останній аналіз цін Quasacoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
+0.15%
-17.10%
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