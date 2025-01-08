Сьогоднішня ціна Quasacoin (QUA)

Поточна ціна Quasacoin (QUA) сьогодні становить 0.00135109 USD з ринковою капіталізацією $ 108.37K USD. Ціна QUA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quasacoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.97K USD

- зміна ціни Quasacoin протягом дня — +0.15%

- циркуляційна пропозиція – 80.21M USD

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