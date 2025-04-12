Ціна Quartz (QTZ)
Поточна ціна Quartz (QTZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QTZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quartz:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Quartz протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quartz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Quartz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Quartz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Quartz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-24.69%
|60 днів
|$ 0
|-86.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Quartz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Quartz is a new user-friendly platform to test extreme innovation in NFTs and build for the next generation. Quartz will give you the tools, features, and easy access to jumpstart wildest, most experimental NFT projects. Built on Substrate, Quartz gives you the most versatile options for discovery and democratization of the NFT ecosystem and marketplaces, with very low barriers for entry.
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