Ціна Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI)
Поточна ціна Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI) сьогодні становить 0.625184 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QCKUJI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quark Protocol Staked KUJI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.47 USD
- зміна ціни Quark Protocol Staked KUJI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quark Protocol Staked KUJI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Quark Protocol Staked KUJI до USD становила $ -0.1575043556.
За останні 60 днів зміна ціни Quark Protocol Staked KUJI до USD становила $ +0.2280875667.
За останні 90 днів зміна ціни Quark Protocol Staked KUJI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.1575043556
|-25.19%
|60 днів
|$ +0.2280875667
|+36.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Quark Protocol Staked KUJI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Liquid-staked auto-compounding derivative of KUJI, through Quark Protocol.
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