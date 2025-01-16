Ціна Quantum Tech (QUA)
Поточна ціна Quantum Tech (QUA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QUA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quantum Tech:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30 USD
- зміна ціни Quantum Tech протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quantum Tech до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Quantum Tech до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Quantum Tech до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Quantum Tech до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+0.02%
|60 днів
|$ 0
|-0.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Quantum Tech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Quantum (QUA) is a cryptocurrency token built on the Polygon (MATIC) network. It is a vision of creating ONE token for all GAMES built under QuantumTech company. Giving it multiple governances and use-cases.
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