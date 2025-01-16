Ціна Quantum Pipeline (PIPE)
Поточна ціна Quantum Pipeline (PIPE) сьогодні становить 0.01028568 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PIPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quantum Pipeline:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05K USD
- зміна ціни Quantum Pipeline протягом дня — +4.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quantum Pipeline до USD становила $ +0.00047017.
За останні 30 днів зміна ціни Quantum Pipeline до USD становила $ -0.0000008279.
За останні 60 днів зміна ціни Quantum Pipeline до USD становила $ -0.0012667637.
За останні 90 днів зміна ціни Quantum Pipeline до USD становила $ -0.001783504192377421.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00047017
|+4.79%
|30 днів
|$ -0.0000008279
|-0.00%
|60 днів
|$ -0.0012667637
|-12.31%
|90 днів
|$ -0.001783504192377421
|-14.77%
Останній аналіз цін Quantum Pipeline: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+4.79%
+54.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Company BLOCKCHAIN TECHNOLUGY PARTNERS PTE. LTD. Established date: September 12, 2018 Company number: UEN 201831249C Registration address: 100D PASIR PANJANG ROAD #05-03 MEISSA SINGAPORE (118520) Main industry of activity: SOFTWARE AND APPLICATION DEVELOPMENT Subsidiary occupations: IT CONSULTANT Is a company that meets Singapore SSIC standards.
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