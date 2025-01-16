Сьогоднішня ціна Quantum Pipeline (PIPE)

Поточна ціна Quantum Pipeline (PIPE) сьогодні становить 0.01028568 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PIPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quantum Pipeline:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05K USD

- зміна ціни Quantum Pipeline протягом дня — +4.79%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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