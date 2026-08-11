Сьогоднішня ціна Quantum Innovate

Поточна ціна Quantum Innovate (SN63) сьогодні становить $ 1,65, зі зміною 0,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN63 до USD становить $ 1,65 за SN63.

Quantum Innovate наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 8 172 781, з циркуляційною пропозицією у 4,95M SN63. Протягом останніх 24 годин SN63 торгувався між $ 1,63 (мінімум) та $ 1,7 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 16,06, тоді як історичний мінімум — $ 0,01660408.

У короткостроковій динаміці SN63 змінився на -0,17% за останню годину та на +5,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 40,28K.

Ринкова інформація щодо Quantum Innovate (SN63)

Ринкова капіталізація $ 8,17M$ 8,17M $ 8,17M Обсяг (за 24 год) $ 40,28K$ 40,28K $ 40,28K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,17M$ 8,17M $ 8,17M Циркуляційне постачання 4,95M 4,95M 4,95M Загальна пропозиція 4 953 330,626469259 4 953 330,626469259 4 953 330,626469259

Поточна ринкова капіталізація Quantum Innovate — $ 8,17M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 40,28K. Циркуляційна пропозиція SN63 — 4,95M, зі загальною пропозицією 4953330.626469259. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,17M.