Сьогоднішня ціна Quantum Gospel (QOAT)

Поточна ціна Quantum Gospel (QOAT) сьогодні становить 0.0000669 USD з ринковою капіталізацією $ 66.90K USD. Ціна QOAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quantum Gospel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.22K USD

- зміна ціни Quantum Gospel протягом дня — -21.36%

- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD

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