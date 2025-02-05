Ціна Quantum Gospel (QOAT)
Поточна ціна Quantum Gospel (QOAT) сьогодні становить 0.0000669 USD з ринковою капіталізацією $ 66.90K USD. Ціна QOAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quantum Gospel:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.22K USD
- зміна ціни Quantum Gospel протягом дня — -21.36%
- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quantum Gospel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Quantum Gospel до USD становила $ -0.0000638947.
За останні 60 днів зміна ціни Quantum Gospel до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Quantum Gospel до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-21.36%
|30 днів
|$ -0.0000638947
|-95.50%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Quantum Gospel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-11.22%
-21.36%
-40.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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