Ціна Quantum Fusion (QF)
Поточна ціна Quantum Fusion (QF) сьогодні становить 2.82 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quantum Fusion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 227.63K USD
- зміна ціни Quantum Fusion протягом дня — -11.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quantum Fusion до USD становила $ -0.357350677498554.
За останні 30 днів зміна ціни Quantum Fusion до USD становила $ +0.3337376940.
За останні 60 днів зміна ціни Quantum Fusion до USD становила $ +7.2206638620.
За останні 90 днів зміна ціни Quantum Fusion до USD становила $ +2.48298862931206626.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.357350677498554
|-11.22%
|30 днів
|$ +0.3337376940
|+11.83%
|60 днів
|$ +7.2206638620
|+256.05%
|90 днів
|$ +2.48298862931206626
|+736.77%
Останній аналіз цін Quantum Fusion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.94%
-11.22%
-19.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
QuantumFusion integrates HVM2, a high-performance parallel evaluator, with the Bend programming language and blockchain technology to create a scalable, efficient, and secure distributed computing platform. The system leverages advanced cryptographic techniques, including zero-knowledge proofs, to ensure data security and verifiability. QuantumFusion's architecture demonstrates significant improvements in computational efficiency across various domains, such as scientific computing, financial services, and artificial intelligence, while ensuring high security and fault tolerance through redundancy and consensus mechanisms. シェフが料理をしている
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