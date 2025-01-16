Сьогоднішня ціна Quantum Fusion (QF)

Поточна ціна Quantum Fusion (QF) сьогодні становить 2.82 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quantum Fusion:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 227.63K USD

- зміна ціни Quantum Fusion протягом дня — -11.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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