Сьогоднішня ціна Quantum DAO ($QTDAO)

Поточна ціна Quantum DAO ($QTDAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $QTDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quantum DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 860.01 USD

- зміна ціни Quantum DAO протягом дня — -2.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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