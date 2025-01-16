Ціна Quantum DAO ($QTDAO)
Поточна ціна Quantum DAO ($QTDAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $QTDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quantum DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 860.01 USD
- зміна ціни Quantum DAO протягом дня — -2.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quantum DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Quantum DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Quantum DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Quantum DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.76%
|30 днів
|$ 0
|+177.18%
|60 днів
|$ 0
|+330.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Quantum DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-2.76%
-4.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Quantum DAO is an open-sourced initiative dedicated to funding quantum-resistant technology and supporting builders who are focused on securing our future against the looming threats posed by advancing quantum computing. By pooling resources and fostering innovation, Quantum DAO aims to create a robust defense against potential quantum attacks, ensuring the safety and integrity of our digital infrastructure for generations to come.
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