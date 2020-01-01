Токеноміка Quantum Biology DAO (QBIO) Дізнайтеся ключову інформацію про Quantum Biology DAO (QBIO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Quantum Biology DAO (QBIO) The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol. Офіційний вебсайт: https://www.quantumbiology.xyz/ Купити QBIO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Quantum Biology DAO (QBIO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Quantum Biology DAO (QBIO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 952,33K $ 952,33K $ 952,33K Загальна пропозиція: $ 430,00M $ 430,00M $ 430,00M Циркуляційна пропозиція: $ 190,10M $ 190,10M $ 190,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,15M $ 2,15M $ 2,15M Історичний максимум: $ 0,02043613 $ 0,02043613 $ 0,02043613 Історичний мінімум: $ 0,0036921 $ 0,0036921 $ 0,0036921 Поточна ціна: $ 0,00500885 $ 0,00500885 $ 0,00500885 Дізнайтеся більше про ціну Quantum Biology DAO (QBIO)

Токеноміка Quantum Biology DAO (QBIO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Quantum Biology DAO (QBIO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QBIO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QBIO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QBIO, досліджуйте ціну токена QBIO в реальному часі!

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