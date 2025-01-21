Ціна Quantum Biology DAO (QBIO)
Поточна ціна Quantum Biology DAO (QBIO) сьогодні становить 0.01825095 USD з ринковою капіталізацією $ 3.05M USD. Ціна QBIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quantum Biology DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.77K USD
- зміна ціни Quantum Biology DAO протягом дня — +67.50%
- циркуляційна пропозиція – 166.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quantum Biology DAO до USD становила $ +0.00735491.
За останні 30 днів зміна ціни Quantum Biology DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Quantum Biology DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Quantum Biology DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00735491
|+67.50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Quantum Biology DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.47%
+67.50%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol.
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