Сьогоднішня ціна Quantum Biology DAO (QBIO)

Поточна ціна Quantum Biology DAO (QBIO) сьогодні становить 0.01825095 USD з ринковою капіталізацією $ 3.05M USD. Ціна QBIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quantum Biology DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.77K USD

- зміна ціни Quantum Biology DAO протягом дня — +67.50%

- циркуляційна пропозиція – 166.95M USD

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