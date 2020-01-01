Токеноміка Quantoz USDQ (USDQ) Дізнайтеся ключову інформацію про Quantoz USDQ (USDQ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Quantoz USDQ (USDQ) The Quantoz USDQ is a stablecoin pegged 1:1 to the US dollar. The USDQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The USDQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The USDQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the USDQ is to provide a secure and regulated US dollar pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the USDQ tokens in circulation are 102% backed by US dollars. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the US dollar reserve for the USDQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid T-bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank. Офіційний вебсайт: https://quantozpay.com Купити USDQ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Quantoz USDQ (USDQ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Quantoz USDQ (USDQ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7.41M $ 7.41M $ 7.41M Загальна пропозиція: $ 51.00M $ 51.00M $ 51.00M Циркуляційна пропозиція: $ 7.41M $ 7.41M $ 7.41M FDV (повністю розведена вартість): $ 51.00M $ 51.00M $ 51.00M Історичний максимум: $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 Історичний мінімум: $ 0.938182 $ 0.938182 $ 0.938182 Поточна ціна: $ 0.999955 $ 0.999955 $ 0.999955 Дізнайтеся більше про ціну Quantoz USDQ (USDQ)

Токеноміка Quantoz USDQ (USDQ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Quantoz USDQ (USDQ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDQ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDQ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDQ, досліджуйте ціну токена USDQ в реальному часі!

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