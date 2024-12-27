Сьогоднішня ціна Quantoz USDQ (USDQ)

Поточна ціна Quantoz USDQ (USDQ) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.00M USD. Ціна USDQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quantoz USDQ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05K USD

- зміна ціни Quantoz USDQ протягом дня — +4.29%

- циркуляційна пропозиція – 6.00M USD

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