Токеноміка Quantoz EURQ (EURQ) Дізнайтеся ключову інформацію про Quantoz EURQ (EURQ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Quantoz EURQ (EURQ) The Quantoz EURQ is a stablecoin pegged 1:1 to the euro. The EURQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The EURQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The EURQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the EURQ is to provide a secure and regulated euro pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the EURQ tokens in circulation are 102% backed by euros. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the euro reserve for the EURQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid euro bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank. Офіційний вебсайт: https://quantozpay.com Купити EURQ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Quantoz EURQ (EURQ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Quantoz EURQ (EURQ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,74M $ 4,74M $ 4,74M Загальна пропозиція: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Циркуляційна пропозиція: $ 4,01M $ 4,01M $ 4,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 17,71M $ 17,71M $ 17,71M Історичний максимум: $ 1,18 $ 1,18 $ 1,18 Історичний мінімум: $ 0,763698 $ 0,763698 $ 0,763698 Поточна ціна: $ 1,18 $ 1,18 $ 1,18 Дізнайтеся більше про ціну Quantoz EURQ (EURQ)

Токеноміка Quantoz EURQ (EURQ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Quantoz EURQ (EURQ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EURQ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EURQ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EURQ, досліджуйте ціну токена EURQ в реальному часі!

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