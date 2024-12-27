Сьогоднішня ціна Quantoz EURQ (EURQ)

Поточна ціна Quantoz EURQ (EURQ) сьогодні становить 1.05 USD з ринковою капіталізацією $ 1.57M USD. Ціна EURQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quantoz EURQ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.31K USD

- зміна ціни Quantoz EURQ протягом дня — +2.82%

- циркуляційна пропозиція – 1.50M USD

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