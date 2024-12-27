Сьогоднішня ціна QuantixAI (QAI)

Поточна ціна QuantixAI (QAI) сьогодні становить 84.59 USD з ринковою капіталізацією $ 380.84M USD. Ціна QAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності QuantixAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.04M USD

- зміна ціни QuantixAI протягом дня — +1.28%

- циркуляційна пропозиція – 4.50M USD

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