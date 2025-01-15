Ціна Quantfury (QTF)
Поточна ціна Quantfury (QTF) сьогодні становить 6.86 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QTF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quantfury:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.48K USD
- зміна ціни Quantfury протягом дня — -13.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quantfury до USD становила $ -1.055860187104368.
За останні 30 днів зміна ціни Quantfury до USD становила $ +0.8093119300.
За останні 60 днів зміна ціни Quantfury до USD становила $ +3.6036876540.
За останні 90 днів зміна ціни Quantfury до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.055860187104368
|-13.34%
|30 днів
|$ +0.8093119300
|+11.80%
|60 днів
|$ +3.6036876540
|+52.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Quantfury: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-13.34%
+18.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The QTF token offers token holders an ability to participate in spread revenues generated from the world's fastest growing online brokerage, Quantfury, which offers traders, investors, and cryptocurrency holders, to trade traditional financial and cryptocurrency markets at existing global exchange spot prices with zero fees.
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|1 QTF до AUD
A$11.0446
|1 QTF до GBP
￡5.5566
|1 QTF до EUR
€6.6542
|1 QTF до USD
$6.86
|1 QTF до MYR
RM30.87
|1 QTF до TRY
₺243.3242
|1 QTF до JPY
¥1,084.223
|1 QTF до RUB
₽709.0496
|1 QTF до INR
₹593.4586
|1 QTF до IDR
Rp112,458.9984
|1 QTF до PHP
₱402.8878
|1 QTF до EGP
￡E.346.0184
|1 QTF до BRL
R$41.4344
|1 QTF до CAD
C$9.8098
|1 QTF до BDT
৳834.3818
|1 QTF до NGN
₦10,652.1394
|1 QTF до UAH
₴290.2466
|1 QTF до VES
Bs363.58
|1 QTF до PKR
Rs1,911.882
|1 QTF до KZT
₸3,641.1508
|1 QTF до THB
฿237.9048
|1 QTF до TWD
NT$226.2428
|1 QTF до CHF
Fr6.2426
|1 QTF до HKD
HK$53.3708
|1 QTF до MAD
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