Сьогоднішня ціна Quantfury (QTF)

Поточна ціна Quantfury (QTF) сьогодні становить 6.86 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QTF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quantfury:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.48K USD

- зміна ціни Quantfury протягом дня — -13.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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