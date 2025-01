Що таке QuantaAI ( QAI)

QuantaAI is the first decentralized quantum computing ecosystem designed to make quantum technology and AI accessible, efficient, and equitable. Leveraging Ethereum's smart contract capabilities, the platform connects quantum resource providers with users in need of computational power, enabling secure and transparent transactions. Its suite of advanced tools ensures optimized quantum performance, enhanced predictions through AI, and seamless integration of quantum computing into everyday applications. QuantaAI is not just a marketplace; it is a thriving ecosystem that fosters collaboration, drives innovation, and democratizes advanced computational power.

Ресурс QuantaAI (QAI) Whitepaper Офіційний вебсайт