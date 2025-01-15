Ціна QuantaAI (QAI)
Поточна ціна QuantaAI (QAI) сьогодні становить 0.00641502 USD з ринковою капіталізацією $ 653.05K USD. Ціна QAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QuantaAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.45K USD
- зміна ціни QuantaAI протягом дня — -5.05%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QuantaAI до USD становила $ -0.000341549238986221.
За останні 30 днів зміна ціни QuantaAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни QuantaAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни QuantaAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000341549238986221
|-5.05%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін QuantaAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
-5.05%
-43.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
QuantaAI is the first decentralized quantum computing ecosystem designed to make quantum technology and AI accessible, efficient, and equitable. Leveraging Ethereum's smart contract capabilities, the platform connects quantum resource providers with users in need of computational power, enabling secure and transparent transactions. Its suite of advanced tools ensures optimized quantum performance, enhanced predictions through AI, and seamless integration of quantum computing into everyday applications. QuantaAI is not just a marketplace; it is a thriving ecosystem that fosters collaboration, drives innovation, and democratizes advanced computational power.
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