Сьогоднішня ціна QuantaAI (QAI)

Поточна ціна QuantaAI (QAI) сьогодні становить 0.00641502 USD з ринковою капіталізацією $ 653.05K USD. Ціна QAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності QuantaAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.45K USD

- зміна ціни QuantaAI протягом дня — -5.05%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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