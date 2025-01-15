Ціна Quant AI (QAI)
Поточна ціна Quant AI (QAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quant AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.60 USD
- зміна ціни Quant AI протягом дня — +7.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quant AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Quant AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Quant AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Quant AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.06%
|30 днів
|$ 0
|+6.40%
|60 днів
|$ 0
|-97.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Quant AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+7.06%
-7.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
QuantAI: The Bridge Between Artificial General Intelligence & Blockchain Technology Democratization Of QuantAI addresses the prevailing challenge in the artificial intelligence (AI) domain by bridging the gap and providing synergy between Artificial General Intelligence (AGI) and blockchain technology. Our platform is meticulously designed to democratize AI, making it more accessible, customizable, secure, and user-centric than ever before. $QAI This is the native token of QuantAI. As the lifeblood of QuantAI’s platform, it is designed to serve multiple functions within our ecosystem, e.g, governance, contributors incentives, transactions, token gated access, revenue sharing, and many more to come.
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