Токеноміка Quan2um ($QNTM) Дізнайтеся ключову інформацію про Quan2um ($QNTM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Quan2um ($QNTM) $QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities. Офіційний вебсайт: https://q2.eco Купити $QNTM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Quan2um ($QNTM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Quan2um ($QNTM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,01M $ 2,01M $ 2,01M Історичний максимум: $ 0,00700238 $ 0,00700238 $ 0,00700238 Історичний мінімум: $ 0,00156465 $ 0,00156465 $ 0,00156465 Поточна ціна: $ 0,00200911 $ 0,00200911 $ 0,00200911 Дізнайтеся більше про ціну Quan2um ($QNTM)

Токеноміка Quan2um ($QNTM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Quan2um ($QNTM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $QNTM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $QNTM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $QNTM, досліджуйте ціну токена $QNTM в реальному часі!

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