Сьогоднішня ціна Quan2um ($QNTM)

Поточна ціна Quan2um ($QNTM) сьогодні становить 0.00207358 USD з ринковою капіталізацією $ 1.03M USD. Ціна $QNTM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quan2um:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Quan2um протягом дня — +3.23%

- циркуляційна пропозиція – 500.00M USD

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