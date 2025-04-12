Ціна Quan2um ($QNTM)
Поточна ціна Quan2um ($QNTM) сьогодні становить 0.00207358 USD з ринковою капіталізацією $ 1.03M USD. Ціна $QNTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quan2um:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Quan2um протягом дня — +3.23%
- циркуляційна пропозиція – 500.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quan2um до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Quan2um до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Quan2um до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Quan2um до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.23%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Quan2um: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.92%
+3.23%
-9.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities.
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