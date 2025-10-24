Інформація щодо ціни Quaks ($QUAKS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,66% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,66%

Актуальна ціна Quaks ($QUAKS) становить --. За останні 24 години $QUAKS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $QUAKS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то $QUAKS змінився на -- за останню годину, +1,73% за 24 години та на -8,66% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Quaks ($QUAKS)

Ринкова капіталізація $ 10,22K$ 10,22K $ 10,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,22K$ 10,22K $ 10,22K Циркуляційне постачання 419,72M 419,72M 419,72M Загальна пропозиція 419 719 230,427423 419 719 230,427423 419 719 230,427423

Поточна ринкова капіталізація Quaks — $ 10,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $QUAKS — 419,72M, зі загальною пропозицією 419719230.427423. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,22K.