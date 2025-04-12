Ціна Quakk (QUAKK)
Поточна ціна Quakk (QUAKK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 235.57K USD. Ціна QUAKK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quakk:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Quakk протягом дня — -0.88%
- циркуляційна пропозиція – 988.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quakk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Quakk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Quakk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Quakk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Quakk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
-0.88%
+3.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Quakk is a meme token project developed on the Solana blockchain, featuring a duck-themed concept that integrates a cryptocurrency token, an NFT collection, and plans for real-world utility. The project aims to engage its community through rewards and incentives. Additionally, Quakk intends to establish an in-real-life resort hub where Solana (SOL) can be utilized, enhancing its practical application. The initiative maintains an active online presence through its website, quakklife.com, and social media platforms as well as a Telegram community, fostering interaction and participation among its supporters.
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