Сьогоднішня ціна Quakk (QUAKK)

Поточна ціна Quakk (QUAKK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 235.57K USD. Ціна QUAKK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quakk:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Quakk протягом дня — -0.88%

- циркуляційна пропозиція – 988.14M USD

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