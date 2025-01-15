Ціна QUAIN (QUAIN)
Поточна ціна QUAIN (QUAIN) сьогодні становить 0.00307358 USD з ринковою капіталізацією $ 3.12M USD. Ціна QUAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QUAIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.67M USD
- зміна ціни QUAIN протягом дня — +21.32%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
Отримуйте оновлення цін QUAIN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни QUAIN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QUAIN до USD становила $ +0.00054006.
За останні 30 днів зміна ціни QUAIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни QUAIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни QUAIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00054006
|+21.32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін QUAIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.56%
+21.32%
+67.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future. By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.) Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 QUAIN до AUD
A$0.004917728
|1 QUAIN до GBP
￡0.0024895998
|1 QUAIN до EUR
€0.0029506368
|1 QUAIN до USD
$0.00307358
|1 QUAIN до MYR
RM0.0138003742
|1 QUAIN до TRY
₺0.1089891468
|1 QUAIN до JPY
¥0.4798473096
|1 QUAIN до RUB
₽0.3159332882
|1 QUAIN до INR
₹0.2653114256
|1 QUAIN до IDR
Rp50.3865493152
|1 QUAIN до PHP
₱0.179497072
|1 QUAIN до EGP
￡E.0.155062111
|1 QUAIN до BRL
R$0.0185644232
|1 QUAIN до CAD
C$0.0043952194
|1 QUAIN до BDT
৳0.3717802368
|1 QUAIN до NGN
₦4.780031616
|1 QUAIN до UAH
₴0.1293362464
|1 QUAIN до VES
Bs0.16289974
|1 QUAIN до PKR
Rs0.8558998226
|1 QUAIN до KZT
₸1.6227887684
|1 QUAIN до THB
฿0.1061614532
|1 QUAIN до TWD
NT$0.1011515178
|1 QUAIN до CHF
Fr0.0027969578
|1 QUAIN до HKD
HK$0.0239124524
|1 QUAIN до MAD
.د.م0.0307665358