Сьогоднішня ціна QUAIN (QUAIN)

Поточна ціна QUAIN (QUAIN) сьогодні становить 0.00307358 USD з ринковою капіталізацією $ 3.12M USD. Ціна QUAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності QUAIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.67M USD

- зміна ціни QUAIN протягом дня — +21.32%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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