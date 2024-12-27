Сьогоднішня ціна Quadency Token (QUAD)

Поточна ціна Quadency Token (QUAD) сьогодні становить 0.00492246 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна QUAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quadency Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.71 USD

- зміна ціни Quadency Token протягом дня — -1.24%

- циркуляційна пропозиція – 250.07M USD

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