Ціна Quadency Token (QUAD)
Поточна ціна Quadency Token (QUAD) сьогодні становить 0.00492246 USD з ринковою капіталізацією $ 1.23M USD. Ціна QUAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quadency Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.71 USD
- зміна ціни Quadency Token протягом дня — -1.24%
- циркуляційна пропозиція – 250.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quadency Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Quadency Token до USD становила $ -0.0002235948.
За останні 60 днів зміна ціни Quadency Token до USD становила $ +0.0010989121.
За останні 90 днів зміна ціни Quadency Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.24%
|30 днів
|$ -0.0002235948
|-4.54%
|60 днів
|$ +0.0010989121
|+22.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Quadency Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.24%
+4.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched in 2018, Quadency is a multi-exchange trading platform allowing users to create, test, and deploy trading strategies.
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